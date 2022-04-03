Картину «Русские танцовщицы» в Лондоне переименовали в «Украинские танцовщицы»

Лондонская национальная галерея переименовала «Русских танцовщиц» Эдгара Дега в украинских

Лондонская национальная галерея переименовала полотно французского живописца и одного из виднейших представителей импрессионистского движения Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя художественного музея.

«Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе; однако за последний месяц ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало тему картины», — заявил представитель галереи.

В музее подчеркнули, что исследование картин, находящихся в ее коллекции, продолжается. На сайте галереи название пастели Дега уже изменили.

С просьбой изменить название пастелей в социальных сетях обратились украинская художница Мириам Найем. Она написала в Музей Гетти в Лос-Анджелесе, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Лондонскую национальную галерею. В данных музеях хранятся работы Дега из серии полотен, на которых изображены танцующие женщины в костюмах. Все картины называются «Русские танцовщицы». Британская галерея первой дала положительный ответ, после чего поменяла название картины Дега. Пастель в настоящее время не выставлена.

На картине, о которой идет речь, изображены танцующие женщины в ярких традиционных украинских нарядах, состоящих из длинных юбок, белых рубашек и венков. Желтый и синий, являющиеся национальными цветами Украины, можно заменить в венках с цветами и лентах для волос на танцовщицах. Как отмечает The Guardian, пастель изображает труппу танцоров, выступлением которых художник был очарован в конце своей жизни в Париже.