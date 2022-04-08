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Гаджет от Apple назвали опасным для женщин

Умный трекер AirTag стали чаще использовать для слежки за женщинами в США

Фото: Shutterstock

Полиция США обнаружила, что умный маячок AirTag от Apple стали чаще использовать для слежки за женщинами. Об этом сообщает издание Motherboard.

Журналисты медиа запросили у десятков полицейских управлений страны отчеты, в которых упоминается использование AirTag — умного брелока для отслеживания личных вещей — в криминальных целях. Сетевому изданию ответили в восьми полицейских участках. Авторы заметили, что крайне часто умное устройство использовали для слежки за женщинами.

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Всего было изучено 150 отчетов, составленных за последние восемь месяцев. В 50 случаях женщины заявляли в полицию, что обнаруживали в личных вещах или в автомобиле брелок AirTag. В 25 случаях пострадавшие смогли назвать личность преследователя — бывших партнеров, мужей, начальников. По словам авторов, в большинстве случаев речь шла о разгневанных бывших, которые угрожали безопасности женщин. Всего лишь в одном случае гаджет использовали для слежки за мужчиной.

Уточняется, что не все происшествия были связаны с бывшими партнерами — иногда мужчины с помощью трекера проверяли своих жен и девушек. Примерно в половине случаев умный гаджет использовали в целях кражи или грабежа.

«Преследование и шпионское ПО существовали до AirTags, но Apple удешевила и упростила для злоумышленников отслеживание их целей», — заявил руководитель проекта по надзору за технологиями наблюдения Stop Spying Альберт Фокс Кан. Директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Ева Гальперин отметила, что факт появления большого количества сообщений от людей о преследовании через AirTag означает, что меры безопасности Apple работают должным образом.

В середине февраля Apple заявила, что обновит ПО умных маячков AirTag, чтобы злоумышленники не могли использовать их в преступных целях. «Мы в самой жесткой форме осуждаем любое вредоносное использование наших продуктов», — подчеркнули представители компании.

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Андрей Ставицкий
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