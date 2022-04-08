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Аврил Лавин выйдет замуж в третий раз

Певица Аврил Лавин выйдет замуж за музыканта Mod Sun

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress

37-летняя певица Аврил Лавин выйдет замуж в третий раз. Об этом сообщает издание People.

Избранником артистки стал 35-летний музыкант Mod Sun (настоящее имя — Дерек Райан Смит). Несмотря на то что пара состояла в отношениях продолжительное время, а бойфренд исполнительницы, по словам Лавин, с самого начала был для нее «тем самым», предложение руки и сердца стало для звезды неожиданностью.

«Это было самое идеальное, романтическое предложение, о котором я когда-либо могла мечтать. Мы были в Париже, плыли на лодке по Сене. У нас был скрипач, шампанское и розы», — рассказала певица. На помолвку возлюбленный Аврил преподнес ей кольцо с бриллиантом в виде сердца.

Со своим избранником исполнительница познакомилась, когда работала над последним альбомом Love Sux. «Он делал каждый день лучше. Я как будто знала его целую вечность. Время шло, и это казалось невероятно естественным», — поделилась певица.

Для Лавин это будет третий брак. Ранее она была замужем за вокалистом Sum 41 Дериком Уибли, а также за солистом группы Nickelback Чедом Крюгером.

Недавно Аврил Лавин появилась на премии Grammy. Готический образ артистки был признан одним из худших на красной дорожке.

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Анастасия Астахова
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