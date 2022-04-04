Выбраны худшие наряды звезд на премии «Грэмми»

Модные редакторы Daily Mail выбрали наряд Билли Айлиш худшим на премии «Грэмми»

Модные редакторы выбрали худшие наряды знаменитостей на 64-й церемонии вручения премии «Грэмми», которая состоялась в Лас-Вегасе. Соответствующая подборка появилась на Daily Mail.

В топ списка, по версии журналистов, попали певица Билли Айлиш и поп-исполнитель Джастин Бибер, которые пришли на премию в оверсайз-нарядах. Певица надела авангардное платье с необычным тренчем в виде плащ-палатки, чем вызвала дискуссию в Twitter. Джастин Бибер, в свою очередь, удивил фанатов пиджаком неподходящего размера. «Бибер похож на маленького мальчика в костюме своего отца», — описал образ музыканта один из пользователей соцсети.

В то же время певица Тайла Паркс развеселила редакторов костюмом динозавра. Ее зеленый комбинезон дополнили большие шипы, которыми также были украшены ее ботинки и серьги. Мультяшный образ поддержала и певица Йоала, выбрав для премии меховой фиолетовый корсет, переходящий в перчатки с острыми когтями.

Комплект из платья-туники и расклешенных брюк на рэпере Джиденна журналисты сравнили с винтажным диваном, а головной убор певицы Алиши Гэддис — с аксессуаром лесной нимфы. Музыкант Диллон Фрэнсис был одет в повседневную футболку и классические черные джинсы, а его аксессуаром стал полиэтиленовый пакет с закусками. Певица Кэрри Андервуд выбрала для красной ковровой дорожки платье героини «Золушки», которое, по мнению журналистов, больше подходило для Диснейленда, чем для премии «Грэмми». Подвергся критике и наряд Аврил Лавин: фотографы запечатлели ее в готическом платье с глубоким вырезом спереди.

Впервые с начала пандемии COVID-19 премия «Грэмми» прошла в полноценном формате. В числе победителей оказались Леди Гага, Бруно Марс, Билли Айлиш, Алишия Кис и другие исполнители. В категории «Лучший новый исполнитель» победила американская певица Оливия Родриго, ее песня Drivers License также была признана лучшей поп-композицией.