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Билли Айлиш пришла на премию «Грэмми» в наряде в виде плащ-палатки

Певица Билли Айлиш пришла на церемонию вручения «Грэмми» в тренче в виде плащ-палатки
Билли Айлиш

Билли Айлиш. Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш пришла на 64-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» в Лас-Вегасе в необычном тренче. Соответствующие фото приводит издание Page Six.

Певица надела на мероприятие черный оверсайз-наряд бренда Rick Owens, который, по мнению журналистов, напоминает объемную плащ-палатку. Знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками в прямоугольной оправе, парой золотых сережек и черными сапогами-носками.

Поклонники Айлиш не оценили модный выход исполнительницы и развернули в Twitter дискуссию по поводу ее образа. Например, пользовательница @possiblygrewki сравнила поп-звезду с летучей мышью. «Ей лучше перестать надевать пакеты для мусора на красные дорожки», — написал в свою очередь @Chromatichoe_.

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В тоже время юзер @KimCham717774 предположил, что упомянутый наряд — это «переработанное» платье Айлиш с церемонии «Оскар», а комментатор @sigridsvevo посчитала, что образ певицы подчеркивает ее индивидуальность.

В марте Билли Айлиш появилась в наряде Gucci на премии «Оскар» и стала мемом в сети. Она предстала перед фотографами в объемном платье в пол с оборками черного цвета. Поклонников рассмешила оверсайз-одежда певицы в готическом стиле. Платье поп-звезды сравнивали с бумажной формой для кексов, называли уродливым и смешным, а один из комментаторов решил, что чересчур объемный наряд со шлейфом выставляет фигуру Айлиш в невыгодном свете.

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Татьяна Карпова
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