Объявлены победители премии «Грэмми»

В Лас-Вегасе прошла 64-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми»

64-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» состоялась в Лас-Вегасе. Впервые с начала пандемии коронавируса она прошла в полноценном формате. Трансляция мероприятия велась на сайте телеканала CBS.

В категории «Лучший новый исполнитель» победила американская певица Оливия Родриго. Ее песня Drivers License, которую певица исполнила в начале церемонии, также была признана лучшей поп-композицией.

Премию как лучший поп-альбом получил Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта. Лучшей танцевальной/электронной записью признали Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным/электронным альбомом — Subconsciously Black Coffee. В номинации лучшее рок-исполнение победил трек Making A Fire группы Foo Fighters, в лучшей рок-композиции — Waiting On A War той же группы, а в лучшем рок-альбоме — их Medicine At Midnight.

Помимо этого, награды получила группа Dream Theater за песню The Alien (лучшее метал-исполнение), H.E.R. за композицию Fight For You (лучшее традиционное R&B), Lucky Daye за альбом Table For Two (лучший R&B альбом).

Рэп-дуэт Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак) выиграл музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Песня года» с композицией Leave The Door Open. На победу в данной категории также претендовали британец Эд Ширан (композиция Bad Habits), Алишия Кис и Брэнди Карлайл (A Beautiful Noise), Билли Айлиш (Happier Than Ever), Доджа Кэт и SZA (Kiss Me More) и другие исполнители.

