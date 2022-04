Silk Sonic выиграл «Грэмми» в номинации «Песня года» с композицией Leave The Door Open

Рэп-дуэт Silk Sonic выиграл музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Песня года» с композицией Leave The Door Open. Трансляцию церемонии вручения наград ведет телеканал CBS.

На победу в данной категории также претендовали британец Эд Ширан (композиция Bad Habits), Алишия Кис и Брэнди Карлайл (A Beautiful Noise), Билли Айлиш (Happier Than Ever), Доджа Кэт и SZA (Kiss Me More) и другие исполнители.

64-я церемония «Грэмми» проходит в Лас-Вегасе. Впервые с начала пандемии коронавируса она проходит в полноценном формате.