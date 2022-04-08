Вучич заявил о риске прекращения пути Сербии в Евросоюз из-за поддержки России

Президент Вучич заявил об угрозе прекращения пути Сербии в Евросоюз из-за поддержки России

Президент Сербии Александар Вучич Сербии заявил, что его страна рискует прекратить путь в Евросоюз из-за поддержки Белградом Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сербского лидера, государству также угрожают введением жестких санкций и ядерным конфликтом.

«Хочу, чтобы люди понимали, над нами висит в любой момент, как сегодня хорватские СМИ сообщили, “ядерный удар” по Сербии. Когда они говорят “ядерный удар“, они имеют в виду не настоящий удар ядерными ракетами, а санкции против Сербии и остановку европейского пути Сербии», — заявил Вучич.

Вучич также напомнил, что Сербия является военно-нейтральной страной, которая находится на европейском пути. «Мы военно-нейтральные и будем беречь этот военный нейтралитет», — сказал он.

Ранее Вучич заявил, что Сербия проголосовала за выход России из Совета по правам человека (СПЧ) из-за шантажа Запада, в том числе в отношении поставок нефти в страну. «Наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал "ты не можешь быть президентом", не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию», — заявил он.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.