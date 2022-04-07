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Вучич объяснил голосование Сербии за выход России из СПЧ ООН

Президент Вучич объяснил шантажом Запада голосование Сербии за выход России из СПЧ ООН
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Florion Goga / Reuters

Сербия голосовала за выход России из Совета по правам человека (СПЧ) из-за шантажа Запада, в том числе в отношении поставок нефти в страну. Об этом заявил президент Александр Вучич, сообщает ТАСС.

«Наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал "ты не можешь быть президентом", не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию», — заявил Вучич в эфире национального телевидения страны.

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Он несколько раз подчеркнул, что Белград не вводил санкции в отношении Москвы, однако сама Сербия не должна попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и продолжить свой экономический рост, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.

Позже заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека, поскольку рассматривает резолюцию ГА «в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

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Марина Совина
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