Вучич объяснил голосование Сербии за выход России из СПЧ ООН

Президент Вучич объяснил шантажом Запада голосование Сербии за выход России из СПЧ ООН

Сербия голосовала за выход России из Совета по правам человека (СПЧ) из-за шантажа Запада, в том числе в отношении поставок нефти в страну. Об этом заявил президент Александр Вучич, сообщает ТАСС.

«Наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал "ты не можешь быть президентом", не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию», — заявил Вучич в эфире национального телевидения страны.

Он несколько раз подчеркнул, что Белград не вводил санкции в отношении Москвы, однако сама Сербия не должна попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и продолжить свой экономический рост, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.

Позже заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека, поскольку рассматривает резолюцию ГА «в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».