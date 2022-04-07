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Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия РФ в Совете по правам человека

Фото: Felix Zahn / Globallookpress.com

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости

За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.

Для принятия документа требовалось две трети голосов участников заседания. Решившие воздержаться не учитывались. Всего решение «за» или «против» вынесли 117 делегаций.

5 апреля стало известно, что постпред США Линда Томас-Гринфилд намерена добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по поручению президента Джо Байдена. Согласно сведениям Белого дома, американский лидер «считает, что это нелепо для России — быть членом СПЧ».

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Анжелика Бережная
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