Россия решила досрочно прекратить полномочия в Совете по правам человека

Зампостпреда РФ в ООН Кузьмин заявил, что Россия досрочно прекращает полномочия в СПЧ

Россия досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи заявил заместитель постпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, передает РИА Новости.

Кузьмин заявил, что Москва рассматривает резолюцию Генассамблеи о приостановке членства РФ в СПЧ ООН «в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

«Я уполномочен сделать следующее заявление: РФ приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», — добавил зампостпреда России при ООН.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.