Названа самая актуальная модель платья на лето 2022 года

Модный эксперт Дина Ван Туллекен назвала платье-рубашку самым актуальным фасоном лета

Британский модный эксперт Дина Ван Туллекен назвала платье-рубашку самым актуальным фасоном лета 2022 года. О преимуществах данного предмета гардероба она рассказала Daily Mail.

Журналистка утверждает, что упомянутой модели отдают предпочтение многие знаменитости, в том числе Кейт Миддлтон, Тереза Мэй, Ким Кардашьян и Рианна. По ее словам, эта универсальная вещь является классикой и не выходит из моды. Более того, она уместна как в офисе, так и на праздничном мероприятии или на пляже.

Издание отмечает, что изначально фасон платья был разработан на основе мужской рубашки, однако дизайнеры сделали его более элегантным. Так, например, люксовый бренд Gucci добавил базовой модели плиссировку, Valentino — кружево и разрезы, а Marni — цветочный принт.

Ван Туллекен утверждает, что альтернативные варианты платья-рубашки можно найти и у бюджетных марок, однако во время шопинга следует обращать внимание на крой изделия, выбирая наряды из легких материалов ярких цветов.

Ранее в апреле стилисты назвали самый модный предмет гардероба на весну и лето 2022 года. По мнению экспертов, ключевым трендом сезона станут топы и платья с завязками вокруг шеи, которые пользовались популярностью в 2000-х годах. В настоящее время тенденцию поддерживают знаменитости, в числе которых Зои Кравиц, Белла Хадид и Рианна.