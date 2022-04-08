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Названа самая актуальная модель платья на лето 2022 года

Модный эксперт Дина Ван Туллекен назвала платье-рубашку самым актуальным фасоном лета
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Joe Giddens - WPA Pool / Getty Images

Британский модный эксперт Дина Ван Туллекен назвала платье-рубашку самым актуальным фасоном лета 2022 года. О преимуществах данного предмета гардероба она рассказала Daily Mail.

Журналистка утверждает, что упомянутой модели отдают предпочтение многие знаменитости, в том числе Кейт Миддлтон, Тереза Мэй, Ким Кардашьян и Рианна. По ее словам, эта универсальная вещь является классикой и не выходит из моды. Более того, она уместна как в офисе, так и на праздничном мероприятии или на пляже.

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Издание отмечает, что изначально фасон платья был разработан на основе мужской рубашки, однако дизайнеры сделали его более элегантным. Так, например, люксовый бренд Gucci добавил базовой модели плиссировку, Valentino — кружево и разрезы, а Marni — цветочный принт.

Ван Туллекен утверждает, что альтернативные варианты платья-рубашки можно найти и у бюджетных марок, однако во время шопинга следует обращать внимание на крой изделия, выбирая наряды из легких материалов ярких цветов.

Ранее в апреле стилисты назвали самый модный предмет гардероба на весну и лето 2022 года. По мнению экспертов, ключевым трендом сезона станут топы и платья с завязками вокруг шеи, которые пользовались популярностью в 2000-х годах. В настоящее время тенденцию поддерживают знаменитости, в числе которых Зои Кравиц, Белла Хадид и Рианна.

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Полина Гераскина
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