Оценена эффективность работы в запрещенных в России социальных сетях

CEO-специалист Устенко заявил, что аудитория запрещенных в России соцсетей будет падать

Аудитория блогеров в Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) снизилась на 20 процентов. Падение будет продолжаться, заявил CEO-специалист коммуникационного агентства All Star Media Виктор Устенко. Цены на рекламные интеграции блогеров в этих социальных сетях в скором времени начнут снижаться, добавил генеральный директор агентства Дмитрий Павлов. Так эксперты в разговоре с «Лентой.ру» оценили эффективность работы в запрещенных в России социальных сетях.

Эффективность работы

«Аудитория снизилась на 20 процентов, это реальные данные. По нашим прогнозам, она продолжит снижаться и дальше в связи с тем, что сейчас не работает система ранжирования, которая выводила контент блогера на новую аудиторию», — высказался Устенко.

Генеральный директор агентства добавил, что снижение эффективности работы в Instagram и Facebook пропорционально падению активности пользователей.

«Никто не запрещает работать с блогерами, которые присутствуют на этих площадках. То есть официально рекламу у Facebook и Instagram закупать запрещено, однако при работе с блогерами напрямую фактически можно делать рекламную интеграцию. Насколько все это продуктивно теперь — это уже вопрос. С одной стороны, подписчики, безусловно, увидят эту рекламу. Минимум до 50 процентов аудитории информация дойдет. Но результат уже будет не тот, каковым был раньше», — резюмировал Павлов.

Он заявил, что пока цены на рекламу у блогеров на этих площадках не снизились, однако в агентстве уверены, что это произойдет и скоро. «На данный момент инфлюэнсерам все-таки выгоднее развивать локальные площадки и рекламу на них», — подытожил генеральный директор коммуникационного агентства.

Переход на другие площадки

Устенко однозначно порекомендовал людям, зарабатывающим средства через социальные сети, переходить на другие площадки. «Даже если предположить, что через какое-то время Instagram и Facebook разблокируют (хотя не было ни единого примера, когда экстремистские организации так же быстро переходили в разряд легальных) на территории России, то та аудитория, которую к этому времени блогеры наберут на российских площадках, она никуда не денется. И в результате у лидеров мнений будет уже несколько точек соприкосновения с аудиторией», — высказался он.

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