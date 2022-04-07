Крупнейший видеоресурс России внедрил уникальную технологию

Платформа «VK Видео» внедрила технологию мгновенной обработки роликов

Крупнейший видеоресурс России «VK Видео» первым внедрил уникальную технологию мгновенной обработки роликов — контент теперь доступен пользователям сразу после загрузки на платформу. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что собственные ресурсы платформы позволяют обрабатывать видеопоток во все необходимые форматы и варианты разрешения в режиме реального времени. Видео обрабатывается посегментно, благодаря чему зрителям не нужно ждать завершения процесса для всего файла.

Новая опция позволяет зрителям быстрее получать доступ к контенту в оптимальном для их устройства и условий сети разрешении, а также бесшовно переключаться между разными форматами. Технология будет полезна и авторам контента, для которых важна оперативность — например, крупным новостным изданиям.

Другим платформам, в отличие от «VK Видео», требуется полностью загрузить и обработать видео для эффективной раздачи и возможности выбора качества. К примеру, короткий видеофайл размером 1 гигабайт доступен для просмотра на «VK Видео» мгновенно после загрузки автором на платформу, в то время как на других ресурсах его обработка займет от трех до десяти минут.

«Мы знаем, что пользователи соцсетей не любят ждать. Они хотят получать контент как можно быстрее: смотреть новый ролик любимого блогера сразу же после публикации, без промедления получать последние новости или раньше других узнавать о неожиданном повороте сюжета в сериале»,— заметил технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Александр Тоболь.

В последнее время «ВКонтакте» фиксирует взрывной рост интереса пользователей к видеоконтенту. За минувший месяц суточные просмотры видео выросли до 1,31 миллиарда, а «Клипы» впервые перешагнули планку в 1 миллиард просмотров в день.