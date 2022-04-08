Booking.com выплатил штраф в 1,3 миллиарда рублей в России

Booking.com выплатил в бюджет наложенный ФАС штраф в размере 1,3 миллиарда рублей

Сервис по бронированию отелей Booking.com выплатила наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Компания Booking.com отчиталась об уплате штрафа в 1,3 миллиарда рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации», — рассказали в ФАС.

Уточняется, что взыскание было наложено на онлайн-сервис из-за злоупотребления доминирующим положением на российском рынке.

Ранее представители Booking.com заявили, что остались разочарованы решением Девятого арбитражного апелляционного суда, который отклонил жалобу по штрафу.