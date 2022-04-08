Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружения под Одессой

Минобороны заявило о сбитом украинском истребителе Су-27 и уничтожении аэродрома

Российские силы днем 8 апреля высокоточными ракетами уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе села Немировское в Одесской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также была уничтожена авиационная техника украинских Вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области, а силы противовоздушной обороны (ПВО) в районе села Новомихайловка сбили украинский истребитель Су-27, добавили в ведомстве.

Всего за сутки авиация Воздушно-космических сил России поразила 54 военных объекта Украины, заявил Конашенков. Среди них пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Утром 8 апреля в Минобороны сообщили, что высокоточными ракетами в Донецкой области на трех железнодорожных станциях были уничтожены вооружение и военная техника прибывших в Донбасс резервов украинских войск.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.