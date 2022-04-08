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Минобороны заявило об уничтожении вооружения прибывших в Донбасс резервов ВСУ

Силы Минобороны России высокоточными ракетами уничтожили прибывшие в Донбасс резервы ВСУ

Фото: РИА Новости

Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на трех железнодорожных станциях были уничтожены вооружение и военная техника прибывших в Донбасс резервов украинских войск. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 8 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что техника ВСУ находилась на станциях Покровск, Славянск, Барвенково.

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Конашенков добавил, что в населенном пункте Красноселка российским военным удалось уничтожить центр сбора и подготовки иностранных наемников.

7 апреля Вооруженными силами России был нанесен ракетный удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. Она также предназначалась для переброски украинским войскам на Донбассе.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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