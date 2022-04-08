На российских курортах усилят контроль за ценами и качеством услуг

Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах перед сезоном

Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах в преддверии летнего туристического сезона. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В преддверии летнего туристического сезона по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усиливают мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли. Также будет повышено внимание Ростуризма к качеству оказываемых на курортах туристических услуг и соответствию отелей заявленному уровню "звездности"», — уточняется в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России продлило программу туристического кешбэка для поездок по стране до 15 апреля. По его словам, принять участие в акции смогут еще как минимум 1,5 миллиона путешественников, такое же количество уже воспользовалось услугой.