В России продлили программу туристического кешбэка до 15 апреля

Мишустин заявил, что программу туристического кешбэка продлили до 15 апреля

Правительство России продлило программу туристического кешбэка для поездок по стране до 15 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, принять участие в акции смогут еще как минимум 1,5 миллиона путешественников. «Программа возврата части стоимости за путевку быстро стала популярной. Уже более 1,5 миллиона человек ей воспользовались», — подчеркнул Мишустин во время выступления перед Госдумой.

Кроме того, премьер-министр напомнил о других мерах поддержки туристической отрасли, принятых за последний месяц. Речь идет об обнулении НДС для отельеров и льготных кредитах для предпринимателей по ставке пять процентов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о досрочном завершении программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля из-за повышенного спроса. Глава ведомства подчеркнула, что продажа туров с кешбэком на осенне-зимний период состоится согласно планам правительства.