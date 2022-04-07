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В России продлили программу туристического кешбэка до 15 апреля

Мишустин заявил, что программу туристического кешбэка продлили до 15 апреля

Фото: Unsplash

Правительство России продлило программу туристического кешбэка для поездок по стране до 15 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, принять участие в акции смогут еще как минимум 1,5 миллиона путешественников. «Программа возврата части стоимости за путевку быстро стала популярной. Уже более 1,5 миллиона человек ей воспользовались», — подчеркнул Мишустин во время выступления перед Госдумой.

Кроме того, премьер-министр напомнил о других мерах поддержки туристической отрасли, принятых за последний месяц. Речь идет об обнулении НДС для отельеров и льготных кредитах для предпринимателей по ставке пять процентов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о досрочном завершении программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля из-за повышенного спроса. Глава ведомства подчеркнула, что продажа туров с кешбэком на осенне-зимний период состоится согласно планам правительства.

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Мария Гейн
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