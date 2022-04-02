Россиянам сообщили о досрочном завершении продаж туров с кешбэком

Ростуризм сообщил, что продажа туров с кешбэком завершится в ночь на 9 апреля

В связи с повышенным спросом среди россиян весенний этап продаж туров с кешбэком завершится досрочно — в ночь с 8 на 9 апреля, сообщили в ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

«После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Эти средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля», — заявила Догузова о конце этапа. Она также подчеркнула, что продажа туров с кешбэком на осенне-зимний период состоится согласно планам правительства.

Очередной весенний период продаж туристических путевок с кешбэком начался 15 марта. На момент 31 марта путевки в рамках программы компенсации расходов приобрели около 500 тысяч россиян. «И это те туристы, которые поедут отдыхать весной и летом, до 1 июля», — отметила глава ведомства во время встречи правительства и представителей туриндустрии.