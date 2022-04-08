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У переболевших коронавирусом выявили симптомы через год после болезни

Nature Communications: у переболевших COVID-19 через год выявили 18 постковидных симптомов

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Французские ученые из Парижского университета выяснили, что постковидный синдром может длиться в течение года, при этом переболевшие сообщают о множестве устойчивых симптомов. Некоторые из этих симптомов оказывают значительное влияние на жизнь больных даже через шесть месяцев после выздоровления. Результаты исследователи представили в журнале Nature Communications.

Специалисты проанализировали данные 968 взрослых пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19. Симптомы после выздоровления выявлялись с помощью самостоятельного заполнения опросника Long COVID Symptom Tool, в котором учитывались 53 признака постковидного синдрома.

Среди пациентов, которые испытывали постоквидный синдром спустя два месяца после коронавирусной инфекции, 85 процентов все еще сообщали о симптомах через год после их появления. Быстрее всего проходили такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, наиболее стойкими являлись одышка, а некоторые симптомы, наоборот, проявлялись со временем, например, парестезия (расстройство чувствительности, проявляющееся различными спонтанными ощущениями).

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Александр Еникеев
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