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В России выявили 14 311 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб сообщил о 14 311 новых случаях коронавируса в России за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 14 311 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 17 969 431. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 7 апреля, в стране зафиксировали 14 355 случаев заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (855), Санкт-Петербурге (743) и в Свердловской области (681). Меньше всего — в Ненецком (4) и Чукотском (2) автономных округах, а также в Туве (2).

Евгения Куликова
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