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Арестович встал рядом с Дартом Вейдером и заявил о «близкой победе» Украины

Арестович заявил о поставке Западом тяжелого вооружения ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Алексей Арестович»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Запад предоставил Украине тяжелое вооружение. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что Арестович записал видеообращение, в котором встал рядом с костюмом персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера, заявил, что западные страны предоставили Украине «реальное тяжелое вооружение», и предрек Киеву «близкую победу».

Ранее советник главы офиса украинского президента сообщил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины. При этом Арестович высказал убеждение, что российские войска «во многом добивают» и гражданскую промышленность республики.

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Алевтина Запольская
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