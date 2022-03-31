Арестович заявил об уничтожении Россией украинской военной промышленности

В офисе Зеленского сказали, что Россия уничтожила военную промышленность республики

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Большая война, военная агрессия и мирное соглашение — это вообще всегда компромиссы между сторонами», — сказал Арестович в своем видеообращении.

По его словам, потери несут обе стороны. «И, если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность», — заявил советник и добавил, что российские войска «во многом добивают» гражданскую промышленность республики.

29 марта в стамбульском дворце Долмабахче состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Украина впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией.