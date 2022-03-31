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Арестович заявил об уничтожении Россией украинской военной промышленности

В офисе Зеленского сказали, что Россия уничтожила военную промышленность республики
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Большая война, военная агрессия и мирное соглашение — это вообще всегда компромиссы между сторонами», — сказал Арестович в своем видеообращении.

По его словам, потери несут обе стороны. «И, если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность», — заявил советник и добавил, что российские войска «во многом добивают» гражданскую промышленность республики.

29 марта в стамбульском дворце Долмабахче состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Украина впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией.

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Алевтина Запольская
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