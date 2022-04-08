Названы опасные для людей с диабетом напитки

Врач Брюн назвал алкогольный сбитень опасным напитком для людей с сахарным диабетом

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал алкогольный сбитень и медовуху опасными напитками для людей с сахарным диабетом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, неизменными компонентами этих напитков являются мед, этиловый спирт и сахара. «Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным диабетом и аллергией на мед», — подчеркнул врач.

Брюн также призвал не злоупотреблять алкогольными напитками. «Организм болезненно реагирует на этанол, являющийся для него токсином, а этанол везде одинаков — что в подозрительно дешёвой водке с криво наклеенной этикеткой, что в дорогой бутылке вина», — сказал он.

Ранее главный эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов рассказал о вреде сахара, меда, варенья и соков для людей с сахарным диабетом. По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество легкоусвояемых углеводов, которые приводят к резкому повышению сахара в крови.

