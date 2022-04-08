Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Дом дружбы народов Башкирии примет участие в тотальном диктанте

Сотрудники Дома дружбы народов Республики Башкортостан примут участие в тотальном диктанте

Фото: Shutterstock

В Уфе 9 апреля пройдет тотальный диктант, в котором примут участие в том числе сотрудники Дома дружбы народов Республики Башкортостан. Об этом сообщает «Башинформ».

Отмечается, что в мероприятии также готовятся поучаствовать специалисты историко-культурных центров из разных частей республики и других регионов России.

«Дом дружбы народов вместе со всеми филиалами ежегодно принимает участие в тотальном диктанте, который помогает нам еще раз вспомнить силу и могущество великого русского языка», — заявила исполняющая обязанности директора Дома дружбы народов республики Гульназ Мирхайдарова.

Жители Башкирии смогут принять участие в тотальном диктанте в библиотеках и других общественных пространствах. В 2022 году автором текста диктанта выступила российская писательница, переводчица и сценаристка Марина Степнова.

Ранее сообщалось, что в Астрахани 8 и 9 апреля пройдет открытый конкурс национального танца «Народные узоры».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал цель санкций Запада против России
Названа стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль
Disney впервые утвердил актрису-трансгендера для своего нового проекта
Стало известно о спонсировании США поставок терминалов Starlink на Украину
Стерлинг обратился к россиянам перед боем с Яном
Макрон заявил о готовности принять новые санкции против России
Пушилин допустил причастность союзников Киева к удару по Краматорску
Медведев порассуждал об итоге санкций против России
Президент Германии назвал своей ошибкой поддержку «Северного потока — 2»
137-килограммовый кондитер сбросил 66 килограммов и раскрыл секрет похудения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.