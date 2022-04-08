Открытый конкурс национального танца «Народные узоры» пройдет в Астрахани

Более 40 коллективов подали заявки на участие в Открытом конкурсе национального танца

В Астрахани 8 и 9 апреля будет проходить Открытый консурс национального танца «Народные узоры». Как уточняет пресс-служба Министерства культуры России, заявки на участие в конкурсе прислали более 40 коллективов, в финал вышли 20 ансамблей из разных регионов страны.

Прошедшие отбор будут бороться за победу в четырех номинациях — народно-сценический танец, стилизация народного танца и первичная обработка фольклора. Имена победителей планируется назвать 9 апреля в ходе гала-концерта.

Оценивать мастерство конкурсантов будет специальное жюри под председательством завотделом хореографического искусства Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, кандидата наук, заслуженного работника культуры Российской Федерации Анны Калыгиной.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пройдет суперфинал ежегодного молодежного конкурса-фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Отмечалось, что в суперфинал прошли 5,5 тысячи детей республики.