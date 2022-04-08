Экономист дал прогноз о будущем курса доллара

Экономист Подлевских назвал вероятным возврат курса к 95 рублям за доллар

После стремительного падения вероятно возвращение стабильного курса в 85-95 рублей за доллар, дал прогноз в разговоре с «Лентой.ру» экономист, аналитик Николай Подлевских. Он считает, что это движение будет естественным, для него не нужны даже внешние громкие поводы, хотя позже аналитики и могут попытаться связать это с определенными событиями.

На момент написания материала курс доллара на бирже опустился ниже 73 рублей, евро — 78 рублей.

«Рассуждения в этом векторе могут быть на основании технического или фундаментального анализа. Первый предполагает, что после падения курс отыгрывает от 38 до иногда 50 процентов разницы между старым и максимальным курсом. С фундаментальным намного сложнее, здесь неопределенность возрастает кратно, особенно с учетом того, что в ближайшее время должна будет определиться судьба продаж доллара за рубли, судьба валютной выручки и прочее», — сказал аналитик.

Он заметил, что потенциал резко негативного отношения к рублю уже в значительной мере исчерпан, о чем свидетельствует снижение ставки ЦБ с 20 до 17 процентов. А с учетом того, что, по словам Подлевских, Банк России крайне консервативен и осторожен, то его шаг можно считать стопроцентным подтверждением прохождения этого панического пика.

«Итак, я думаю, что возвратное движение курса остановится где-то на 95 рублях. Как минимум на 85 — это практически гарантировано. И здесь даже не нужно никаких внешних поводов. Возможно, и произойдет что-то формально яркое, что может оказаться зацепкой: какая-нибудь страна откажется платить за газ в рублях или будет принято какое-то жесткое послабление в валютном регулировании. Короче говоря, потенциал движения довольно серьезный», — убежден экономист.

ЦБ теоретически мог бы повлиять на эту ситуацию и не допустить возвращения курса к прежним высоким рубежам, но, как считает аналитик, предпринимать соответствующих попыток он не станет.

«Просто не к лицу это ЦБ — реагировать на спекулятивные движения. Что касается поводов к новым ужесточениям с целью создания негативного отношения к доллару, то они тоже не предвидятся. А когда нет никаких значимых внешних факторов, а движение происходит за счет спекулятивной игры, то и смысла большого противодействия этому нет», — заключил аналитик.

Ранее Подлевских говорил, что закупка доллара по текущему курсу может быть разумной, поскольку обратный рост курса практически неизбежен. Он уточнял, что подобные действия тем не менее могут быть связаны с определенными техническими сложностями.