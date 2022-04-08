Микроавтобус с гражданами ДНР попал в аварию на российской трассе

Микроавтобус с гражданами ДНР попал в аварию на трассе под Ростовом, есть погибший

Авария с участием микроавтобуса, в котором ехали граждане Донецкой народной республики (ДНР), произошла на трассе под Ростовом, в результате погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 8 апреля, со ссылкой на региональные экстренные службы.

Все произошло на 12-м километре российской трассы Матвеев Курган — Большекрепенская — Родионово — Несветайская.

По сведениям «Интерфакса», водитель микроавтобуса Volkswagen, где находились граждане ДНР, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

После случившегося одна пассажирка микроавтобуса скончалась на месте, еще трое, в том числе 12-летний ребенок, получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в Ветлужском районе Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек. Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП.