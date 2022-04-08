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Россияне стали массово экономить на отдыхе на любимом курорте богачей

По данным Coral Travel, россияне стали выбирать более экономичные отели на Мальдивах

Фото: Minh Pham / Unsplash

Российские туристы начали массово выбирать более бюджетные путевки на Мальдивы. Об этом пишет портал TourDom.

По данным компании Coral Travel, по сравнению с началом марта, объем продаж путевок на любимый курорт богачей вырос на 70 процентов. При этом большая часть туристов стала выбирать более экономичные варианты размещения.

«Если ранее 80 процентов туристов останавливались в отелях пять звезд, то сейчас таких клиентов вполовину меньше. Многие выбирают туры в гостиницы три-четыре звезды», — уточнили представители туроператора.

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Стремление к экономии эксперты объяснили не только колебанием валют, но и подорожанием авиабилетов. Раньше путешественники добирались до Мальдивских островов прямыми рейсами «Аэрофлота» за 60 тысяч рублей. Сейчас билеты на рейсы иностранных авиакомпаний с удобными стыковками стоят от 95 тысяч рублей.

В компании «АРТ-ТУР», напротив, отметили повышенный интерес к размещению в премиальных гостиницах. «Самые дорогие отели востребованы. Причем многие люди, у которых есть деньги, предпочитают уезжать на более длительный срок, чтобы укрыться на Мальдивах от плохих новостей», — пояснили специалисты.

Ранее представители туристической отрасли назвали доступные для российских туристов зарубежные направления для летнего отдыха. Для отечественных путешественников в настоящее время открыты 12 стран — Азербайджан, Армения, Египет, Индонезия, Катар, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таиланд, Турция и Шри-Ланка.

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Мария Гейн
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