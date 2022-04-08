Россияне стали массово экономить на отдыхе на любимом курорте богачей

По данным Coral Travel, россияне стали выбирать более экономичные отели на Мальдивах

Российские туристы начали массово выбирать более бюджетные путевки на Мальдивы. Об этом пишет портал TourDom.

По данным компании Coral Travel, по сравнению с началом марта, объем продаж путевок на любимый курорт богачей вырос на 70 процентов. При этом большая часть туристов стала выбирать более экономичные варианты размещения.

«Если ранее 80 процентов туристов останавливались в отелях пять звезд, то сейчас таких клиентов вполовину меньше. Многие выбирают туры в гостиницы три-четыре звезды», — уточнили представители туроператора.

Стремление к экономии эксперты объяснили не только колебанием валют, но и подорожанием авиабилетов. Раньше путешественники добирались до Мальдивских островов прямыми рейсами «Аэрофлота» за 60 тысяч рублей. Сейчас билеты на рейсы иностранных авиакомпаний с удобными стыковками стоят от 95 тысяч рублей.

В компании «АРТ-ТУР», напротив, отметили повышенный интерес к размещению в премиальных гостиницах. «Самые дорогие отели востребованы. Причем многие люди, у которых есть деньги, предпочитают уезжать на более длительный срок, чтобы укрыться на Мальдивах от плохих новостей», — пояснили специалисты.

Ранее представители туристической отрасли назвали доступные для российских туристов зарубежные направления для летнего отдыха. Для отечественных путешественников в настоящее время открыты 12 стран — Азербайджан, Армения, Египет, Индонезия, Катар, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таиланд, Турция и Шри-Ланка.