Названы доступные для россиян зарубежные направления для отдыха

Российским туристам для отдыха доступны 12 стран, включая Мальдивы, Таиланд и ОАЭ

Представители туристической отрасли назвали доступные для российских туристов зарубежные направления для летнего отдыха. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, для отечественных путешественников в настоящее время открыты 12 стран — Азербайджан, Армения, Египет, Индонезия, Катар, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таиланд, Турция и Шри-Ланка. В ближайшее время туроператоры ожидают расширения списка доступных направлений в связи со снятием со стороны России с 9 апреля действовавших коронавирусных ограничений на полеты в 52 страны.

При этом, по словам специалистов, процесс возобновления авиасообщения требует времени и тщательной проработки, поскольку зависит от ограничений, введенных другими государствами.

Туроператоры посоветовали туристам, планирующим зарубежные поездки, выбирать пакеты с максимальным набором услуг и системой питания «все включено», так как оплата картами российских платежных систем или снятие наличных за рубежом может быть затруднено.

Ранее в апреле эксперт по туризму, владелица туристического агентства Майя Котляр подсчитала потери европейских стран от отсутствия российских туристов. По ее словам, в этом году Европа недополучит от пяти до десяти миллионов российских туристов, что, естественно, серьезно сократит турпоток.