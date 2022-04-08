Звезда фильмов Marvel признался в продаже наркотиков

Звезда фильмов Marvel Идрис Эльба признался, что продавал наркотики комику Дэйву Шаппеллу

Британский актер Идрис Эльба признался, что продавал наркотики. Об этом он рассказал в ходе подкаста The Jess Cagle Show от радиостанции SiriusXM, запись которого опубликована на YouTube.

Эльба отметил, что в начале творческой карьеры он работал диджеем и вышибалой в одном из стендап-клубов. Параллельно с этим будущая звезда фильмов Marvel продавал запрещенные вещества. По его словам, среди клиентов были и знаменитости. «Комик Дэйв Шаппелл помнит меня, потому что он покупал у меня травку», — вспомнил артист.

В ходе интервью Эльба подчеркнул, что в 2000-х он сыграл одну из главных ролей в многосерийной драме «Прослушка». Это помогло ему зарекомендовать себя в Голливуде и в итоге прославиться на весь мир.

В феврале 2022 года стало известно, что полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Поводом для делопроизводства стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Эксперты обнаружили, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».