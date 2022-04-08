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Музыкальный фестиваль «Жара» отменен

Предприниматель Эмин Агаларов заявил об отмене музыкального фестиваля «Жара» в Баку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

42-летний певец и предприниматель Эмин Агаларов объявил об отмене музыкального фестиваля «Жара», ежегодно проводившегося с 2016 года. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Причиной такого решения исполнитель назвал ситуацию в мире. При этом Агаларов напомнил о том, что в Баку продолжает функционировать его собственный отель Sea Breeze Resort, а также пообещал сделать все возможное, чтобы не разочаровывать гостей.

«В связи со сложившейся в мире ситуацией мы вынуждены объявить о том, что фестиваль «Жара» в этом году в Баку не состоится. Но учитывая то, что Sea Breeze Resort был и остается излюбленным местом бакинцев и гостей города Баку, мы сделаем все возможное для того, чтобы не разочаровать наших гостей», — написал певец.

Музыкальный фестиваля «Жара» проводился с 2016 года. В 2020-м организаторы объявили о его переносе в связи с пандемией. В 2021-м он состоялся в Москве, в концертном зале Crocus City Hall, однако спустя несколько дней Эмин Агаларов заявил, что входившие в программу феста оставшиеся концерты пройдут в формате телесъемки из-за несоблюдения зрителями и артистами ковидных ограничений.

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Анастасия Астахова
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