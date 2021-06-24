Фестиваль «Жара» отменен

Музыкальный фестиваль «Жара», который должен был пройти с 23 по 27 июня в концертном зале Crocus City Hall, отменен. Об этом в Instagram сообщил певец и композитор Эмин Агаларов, который является одним из организаторов мероприятия.

«Фестиваль в оставшиеся дни пройдет в формате телесъемки и его можно будет увидеть в эфире Первого канала этим летом», — заявил артист. Он отметил, что купленные билеты можно обменять на другие мероприятия организаторов «Жары».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что первый день музыкального фестиваля «Жара» собрал полный зал гостей в подмосковном Crocus City Hall в разгар пандемии. Утверждалось, что посетители мероприятия находились в зале без медицинских масок и иных средств индивидуальной защиты. Кроме того, обещанная организаторами рассадка зрителей через одного, и требования по социальному дистанцированию на ковровой дорожке «Жары» не соблюдались. После этого в правлении Роспотребнадзора по Московской области рассказали, что по факту случившегося начата проверка.

Организаторы заявили, что выполнили все условия, связанные с безопасностью на площадке. Они пояснили, что установили санитайзеры «на каждом шагу», а также выдавали гостям маски.