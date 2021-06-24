Организаторы «Жары» ответили на обвинения в несоблюдении антиковидных мер

Организаторы музыкального фестиваля «Жара» ответили на обвинения в несоблюдении мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе фестиваля, комментируя данные о том, что первый день мероприятия собрал полный зал гостей в подмосковном Crocus City Hall в разгар третей волны пандемии коронавирусной инфекции в России.

«Мы, как организаторы, безусловно понимаем, анализируем все, что происходит в городе и Московской области, где находится площадка Crocus City Hall. С нашей стороны были выполнены все условия: мы обрабатывали и продолжаем обрабатывать всю площадку, мы выдавали маски, санитайзеры установлены на каждом углу, мы разводили потоки — работали разные входы для людей (обычно все заходят через один вход), у нас не было традиционной дорожки с ведущими, не приглашали фан-клубы. Площадка со своей стороны пыталась обеспечить социальную дистанцию», — рассказали в пресс-службе.

Представители «Жары» добавили, что сотрудники следили за тем, чтобы посетители не снимали средства индивидуальной защиты. «Люди при них маску надевают, а когда сотрудники отходят, они их снимают», — добавила собеседница «Ленты.ру».

По словам организаторов, с сегодняшнего дня было принято решение уменьшить число посетителей мероприятия. Комментируя информацию о том, что в Crocus City Hall не соблюдалась рассадка зрителей «через одного», представители фестиваля заявили, что это не соответствует действительности. «Рассадка через одного была. Люди решили кучковаться. Увидели свободное место и решили туда пересесть», — заключили организаторы.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что первый день музыкального фестиваля «Жара» собрал полный зал гостей в подмосковном Crocus City Hall в разгар третей волны пандемии. По информации телеканала, посетители мероприятия находились в зале без медицинских масок и иных средств индивидуальной защиты. Кроме того, обещанная организаторами рассадка зрителей «через одного» и требования по социальному дистанцированию на ковровой дорожке «Жары» не соблюдались.

В управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили «Ленте.ру», что по факту случившегося начата проверка.

Музыкальный фестиваль «Жара» продлится до воскресенья, 27 июня, включительно.