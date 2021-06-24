Фестиваль «Жара» в Подмосковье собрал полный зал гостей в разгар пандемии

Первый день музыкального фестиваля «Жара» собрал полный зал гостей в подмосковном Crocus City Hall в разгар третей волны пандемии коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По доступной информации, посетители мероприятия находились в зале без медицинских масок и иных средств индивидуальной защиты. Кроме того, обещанная организаторами рассадка зрителей «через одного» и требования по социальному дистанцированию на ковровой дорожке «Жары» не соблюдались. Известно, что музыкальный фестиваль «Жара» продлится до воскресенья, 27 июня включительно.

Отмечается, что с четверга, 24 июня в Подмосковье ужесточили ограничения из-за COVID-19. В Московской области посетить заведения общественного питания станет возможным только по QR-коду, который подтверждает прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции или перенесение данного заболевания в течение полугода. В Минздраве региона также отметили, что с 1 июля возможно введение запрета на проезд в общественном транспорте для людей без прививки от коронавируса, без антител или отрицательного ПЦР-теста.