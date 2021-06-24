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Роспотребнадзор начал проверку из-за полного зала гостей фестиваля «Жара»

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Управление Роспотребнадзора по Московской области отреагировало на публикацию, в которой утверждается, что в подмосковном Crocus City Hall в первый день музыкального фестиваля «Жара» в разгар пандемии был собран полный зал гостей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

«В управление Роспотребнадзора по Московской области поступила информация, согласно которой в период 23-27 июня 2021 в концертном зале Crocus City Hall проводится международный музыкальный фестиваль "Жара 2021". При этом организаторами фестиваля в день его открытия не обеспечено соблюдение противоэпидемических мер, в том числе посетителями не соблюдалась социальная дистанция, не использовались средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)», — говорится в сообщении.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что к нарушителям масочного режима правоохранительными органами применялись административные меры. Специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области начата проверка. «Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», — добавили представители ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрена административная ответственность юридических лиц в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, посетители мероприятия находились в зале без медицинских масок и иных средств индивидуальной защиты. Кроме того, обещанная организаторами рассадка зрителей «через одного» и требования по социальному дистанцированию на ковровой дорожке «Жары» не соблюдались.

Предыстория: Фестиваль «Жара» в Подмосковье собрал полный зал гостей в разгар пандемии
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