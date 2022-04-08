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В Турции захотели выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Правящая партия Турции выступила за выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos / Globallookpress.com

Представители правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) выступили за выдвижение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за усилия, приложенные для урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Hürriyet.

«Нашему президенту нет нужды в Нобелевской премии мира, но если в свое время она была вручена [бывшему президенту США Бараку] Обаме, то за усилия, которые Эрдоган прилагает для обеспечения мира на Украине, нашему президенту необходимо присуждение Нобеля», — заявил член исполкома правящей турецкой партии Сунай Карамак.

Инициативу поддержал и министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. «Обаме, который, по сути, ничего не сделал, Нобелевская премия мира была присуждена только за усилия в урегулировании палестинской проблемы. Однако наш президент сделал намного больше, поэтому он достоин Нобеля», — указал он.

Ранее старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил, что переговоры России и Украины в Стамбуле — это возможность для Эрдогана усилить свое влияние в некоторых регионах. Эксперт отметил, что при этом ключевой роли в исходе встречи он не играет.

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Анжелика Бережная
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