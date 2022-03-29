Оценена роль Эрдогана на переговорах России и Украины

Политолог Чупрыгин рассказал о маловажной роли Эрдогана на переговорах России и Украины

Переговоры России и Украины в Стамбуле — это возможность для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свое влияние в некоторых регионах. При этом ключевой роли в исходе встречи он не играет, рассказал «Ленте.ру» старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

По оценке политолога, хороший исход встречи может положительно повлиять на имидж турецкого лидера.

«Эрдоган никакой роли не играет во всей этой ситуации, но сыграть ее хочет. Эрдоган в последнее время достаточно активно пытается укрепиться в международном пространстве в качестве посредника, который стремился к восстановлению мира и мирному решению конфликта. Все наблюдали его усилия и заявления по медиации между двумя сторонами конфликта. Отсюда и вполне себе удобное и адекватное место встречи», — рассказал он.

Эти переговоры приведут к какому-то практическому положительному результату, будут подписаны какие-то документы, и Эрдоган сможет записать это себе в копилку Андрей Чупрыгин старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ

Эрдоган был инициатором проведения встречи в Стамбуле. Перед началом встречи он обратился к делегациям России и Украины с краткой речью. Турецкий лидер призвал стороны к перемирию и прекращению огня, добавив, что продолжение боевых действий не выгодно никому. До этого переговоры проходили по видеосвязи. Андрей Чупрыгин рассказал, что влияние главы Турции изменится только в отдельных регионах.

«Я сомневаюсь, что можно говорить об увеличении влияния Эрдогана в мире. Он заинтересован во влиянии на регион Ближнего Востока, восточного Средиземноморья и Закавказья. Там — да, конечно. Если на его переговорной площадке такой конфликт, который занимает мысли всего прогрессивного человечества, закончится положительно, его будут воспринимать как человека, способного обеспечивать дипломатическое решение сложных конфликтов», — заключил он.

После завершения переговоров с Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.

Ранее в Турции проходила встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

