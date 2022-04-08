Минобороны обвинило Киев в распространении фейковых фотографий «Точки-У»

Минобороны РФ заявило, что распространенные Киевом фото «Точки-У» поддельные

В целях обвинения России в якобы ракетном ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска, Киев осуществил вброс в соцсети фейков с фотографиями пусковых установок «Точка-У», принимавших в феврале 2022 года участие в российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022», сообщили журналистам в Минобороны России.

«На всех опубликованных Киевом фотографиях с учений "Союзная решимость-2022" изображены не российские ракетные комплексы. Тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами», — заявили в ведомстве, обвинив украинские власти в распространении поддельных фото.

В российском Минобороны заявили, что удар по железнодорожному вокзалу Краматорска был нанесен ракетным дивизионом Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района населенного пункта Доброполье, который находится в 45 километрах к юго-западу от города.

В ведомстве заключили, что Киев таким образом планировал не допустить выезда жителей из Краматорска, чтобы использовать их в качестве «живого щита».

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) обвинили украинских военных в нанесении удара по Краматорску с помощью тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». Отмечалось, что обломки снаряда упали рядом с вокзалом, где проходит эвакуация местных.