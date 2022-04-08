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В Татарстане прошел фестиваль сценического мастерства

В Набережных Челнах прошел фестиваль-конкурс сценического мастерства «Если бы...»

Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах прошел ХI Открытый всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс сценического мастерства «Если бы...». Как уточняет со ссылкой на Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда ИА «Татар-информ», в культурном мероприятии приняли участие дети и молодежь в возрасте от пяти до 19 лет.

В роли организатора фестиваля выступила Детская школа театрального искусства. Отмечается, что в этом году фестиваль проходил в гибридном формате — в очной и дистанционной форме. Заявки на участие в фестивале прислали десятки творческих коллективов, в номинациях было представлено более 500 работ. При этом каждая конкурсная номинация оценивалась экспертами по трем направлениям.

Обладателями Гран-при фестиваля в номинации «Драматический спектакль» стали два театральных коллектива из Набережных Челнов — авторский театр Paradox, представивший спектакль «Пароль: поцелуй», а также «Мечтатели», участвовавшие в конкурсе со спектаклем «Школьные истории».

В дни фестиваля также проходили мастер-классы, театральный батл и круглый стол для руководителей коллективов, на котором члены жюри поделились советами и опытом.

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Варвара Кошечкина
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