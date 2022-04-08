Финляндия решила выслать двух российских дипломатов

Финляндия высылает двух сотрудников российского посольства

Финляндия приняла решение выслать двух сотрудников российского посольства в Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию финского президента Саули Нийнистё.

Также сообщается, что финская сторона отказалась продлить визу одному российскому дипломату. «Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, прикомандированных к нему. Кроме того, одному сотруднику российского посольства было отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России», — говорится в сообщении.

Ранее Комитет по внешней политике и политике безопасности президента Финляндии сообщил, что страна готовится подать заявку на членство в НАТО через процедуру дополнительной регистрации. Решение о подаче заявки на членство в НАТО будет принято в течение первых двух недель мая. Финский парламент проголосует за членство в альянсе только в самом конце.