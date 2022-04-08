Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Финляндия решила выслать двух российских дипломатов

Финляндия высылает двух сотрудников российского посольства
Здание посольства России в Хельсинки

Здание посольства России в Хельсинки. Фото: Public Domain / Wikimedia

Финляндия приняла решение выслать двух сотрудников российского посольства в Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию финского президента Саули Нийнистё.

Также сообщается, что финская сторона отказалась продлить визу одному российскому дипломату. «Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, прикомандированных к нему. Кроме того, одному сотруднику российского посольства было отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России», — говорится в сообщении.

Ранее Комитет по внешней политике и политике безопасности президента Финляндии сообщил, что страна готовится подать заявку на членство в НАТО через процедуру дополнительной регистрации. Решение о подаче заявки на членство в НАТО будет принято в течение первых двух недель мая. Финский парламент проголосует за членство в альянсе только в самом конце.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал цель санкций Запада против России
Стало известно о спонсировании США поставок терминалов Starlink на Украину
Стерлинг обратился к россиянам перед боем с Яном
Макрон заявил о готовности принять новые санкции против России
Пушилин допустил причастность союзников Киева к удару по Краматорску
Медведев порассуждал об итоге санкций против России
Президент Германии назвал своей ошибкой поддержку «Северного потока-2»
137-килограммовый кондитер сбросил 66 килограммов и раскрыл секрет похудения
Названы необычные способы распознать экономический кризис
Россиянам перечислили вызываемые стрессом и тревожностью болезни
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.