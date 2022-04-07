В Финляндии заявили о готовности страны подать заявку на членство в НАТО

Iltalehti: Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО в мае

Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО через процедуру дополнительной регистрации. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на Комитет по внешней политике и политике безопасности президента республики.

По данным издания, решение о подаче заявки на членство в НАТО будет принято в течение первых двух недель мая. Финский парламент проголосует за членство в альянсе только в самом конце.

«В настоящее время создана отдельная рабочая группа партийных лидеров для подачи заявки на членство в НАТО, сигнализирующая руководству государства о том, что солидное большинство парламентских партий и членов парламента поддерживает заявку на членство», — указали в газете.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сможет относительно быстро принять в альянс две новые страны — Финляндию и Швецию, если они того захотят. Он также указал, что Финляндия сможет вступить в НАТО в ускоренном порядке, если финский народ примет такое решение. Также он подчеркнул, что финские вооруженные силы «полностью отвечают военным стандартам альянса», поэтому в случае присоединения Финляндии их интеграция к военной системе НАТО не должна занять много времени.