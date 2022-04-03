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В НАТО рассказали о готовности быстро принять в альянс две страны

Столтенберг заявил, что НАТО может найти способ быстро принять в альянс Финляндию и Швецию

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

НАТО сможет относительно быстро принять в альянс две новые страны — Финляндию и Швецию, если они того захотят. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, <...> со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников [по НАТО], мы найдем способы, как относительно быстро это сделать», — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что Финляндия сможет вступить в НАТО в ускоренном порядке, если финский народ примет такое решение. Также он подчеркнул, что финские вооруженные силы «полностью отвечают военным стандартам альянса», поэтому в случае присоединения Финляндии их интеграция к военной системе НАТО не должна занять много времени.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин предсказала стране последствия в случае, если она вступит в НАТО или если не станет этого делать. Она также заявила, что Россия «не тот сосед, каким мы ее считали», и предложила к весне сформировать мнение по поводу членства в Североатлантическом альянсе.

Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил, что, если Финляндия вступит в НАТО, это может привести к дополнительной эскалации ситуации в Европе.

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Варвара Кошечкина
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