Россиян предупредили о росте цен на рыбу

Глава агентства по рыболовству Савельев: рост цен на рыбу связан с сокращением экспорта

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с радио Sputnik предупредил россиян о росте цен на рыбу.

По его словам, последнее время объемы экспорта российской рыбы уменьшаются в связи с пандемией коронавирусной инфекции и с обострением геополитической обстановки. Он объяснил, что увеличение стоимость связано с желанием рыболовецких компаний сохранить прибыль, которую они получали при продаже своей продукции иностранным потребителям.

«Половина российской рыбы прежде уходила на экспорт. Сейчас эти объемы значительно сокращены, и перспектива экспортная не очень просматривается», — отметил эксперт. Савельев также отметил, что на стоимость рыбы влияет и инфляция в России. Он подчеркнул, что поставщикам приходится увеличивать расходы на транспортировку и хранение товаров.

Эксперт утончил, что подорожание коснется не всех видов рыбы, продолжил эксперт. «Думаю, доступным останется минтай, это рыба номер один в промысле российских рыбаков. <...> Эта рыба будет рыбой номер один, и цена на нее не так будет стремиться вверх», — сказал он.

По словам Савельева, со временем поступление на внутренний рынок значительных объемов рыбы приведет к снижению цен на эту продукцию.

Ранее российская Ассоциация добытчиков минтая предупредила о сокращении импорта рыбы в 2022 году на 28–35 процентов по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков, в 2021 году Россия завезла из других стран 579 тысяч тонн рыбной продукции на 2,1 миллиарда долларов; по итогам текущего года, согласно прогнозу, поставки снизятся до 385 тысяч тонн, составив 1,5 миллиарда долларов.