Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на рыбу

Глава агентства по рыболовству Савельев: рост цен на рыбу связан с сокращением экспорта

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с радио Sputnik предупредил россиян о росте цен на рыбу.

По его словам, последнее время объемы экспорта российской рыбы уменьшаются в связи с пандемией коронавирусной инфекции и с обострением геополитической обстановки. Он объяснил, что увеличение стоимость связано с желанием рыболовецких компаний сохранить прибыль, которую они получали при продаже своей продукции иностранным потребителям.

«Половина российской рыбы прежде уходила на экспорт. Сейчас эти объемы значительно сокращены, и перспектива экспортная не очень просматривается», — отметил эксперт. Савельев также отметил, что на стоимость рыбы влияет и инфляция в России. Он подчеркнул, что поставщикам приходится увеличивать расходы на транспортировку и хранение товаров.

Материалы по теме:
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта
ЕС запретил ввозить в Россию дорогие машины и алкоголь. Кого коснутся новые санкции?
ЕС запретил ввозить в Россию дорогие машины и алкоголь.Кого коснутся новые санкции?
15 марта
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта

Эксперт утончил, что подорожание коснется не всех видов рыбы, продолжил эксперт. «Думаю, доступным останется минтай, это рыба номер один в промысле российских рыбаков. <...> Эта рыба будет рыбой номер один, и цена на нее не так будет стремиться вверх», — сказал он.

По словам Савельева, со временем поступление на внутренний рынок значительных объемов рыбы приведет к снижению цен на эту продукцию.

Ранее российская Ассоциация добытчиков минтая предупредила о сокращении импорта рыбы в 2022 году на 28–35 процентов по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков, в 2021 году Россия завезла из других стран 579 тысяч тонн рыбной продукции на 2,1 миллиарда долларов; по итогам текущего года, согласно прогнозу, поставки снизятся до 385 тысяч тонн, составив 1,5 миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил о шантаже Сербии при голосовании за выход России из СПЧ ООН
США расширили антироссийские санкционные списки
Украина захотела изъять корабли под флагом России в Одесской области
Звезда фильма «Один дома» решил избавиться от дома за миллионы долларов
Российская торговля начала восстанавливать запасы продуктов
Аналитик объяснил укрепление рубля
Кадыров рассказал о следах иностранных наемников в Мариуполе
В Болгарии задержали бывшего министра туризма Румынии
В Москве житель коммуналки напал на соседа с молотком для отбивания мяса
Опубликованы документы о преступлениях националистов на Украине в годы войны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.