Россиян предупредили о сокращении импорта рыбы

РБК: аналитики предупредили о сокращении импорта рыбы в Россию в 2022 году на 28–35%

Российская Ассоциация добытчиков минтая предупредила о сокращении импорта рыбы в 2022 году на 28–35 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник, 5 апреля, пишет РБК со ссылкой на соответствующее исследование.

По данным аналитиков, в 2021 году Россия завезла из других стран 579 тысяч тонн рыбной продукции на 2,1 миллиарда долларов; по итогам текущего года, согласно прогнозу, поставки снизятся до 385 тысяч тонн, составив 1,5 миллиарда долларов. Среди основных позиций рыбного импорта глава ассоциации Алексей Буглак перечислил атлантический лосось и форель, а также мороженые креветки, скумбрию и мороженую сельдь.

Аналитики полагают, что сокращение импорта рыбы связано с ограничениями отгрузок, о которых заявил ряд ключевых поставщиков, колебанием курса рубля, перераспределением спроса, сложностями с логистикой и возросшей стоимостью перевозок, а также с возможными сбоями в расчетах из-за санкций против российских банков.

Ожидается, что в 2022 году рыбный импорт может сократиться из-за выпадения поставок из «недружественных стран», а также из тех государств, которые сами ограничивают поставки рыбной продукции в Россию. По информации Росрыболовства, объемы поставок рыбы в страну уже снижаются. Ведомство приводит данные Росстата, согласно которым в январе—феврале 2022 года рыбный импорт составил 84,32 тысячи тонн, что на 10,5 процента ниже, чем в тот же период прошлого года.

В ведомстве снижение импорта рыбы связывают в первую очередь с введенными антироссийскими санкциями. Там также заверили, что регулярно отслеживают ситуацию «с наполнением рыбной продукцией внутри страны» и заверили, что с учетом положительных показателей по вылову, роста производства и развития аквакультуры внутренний рынок будет полностью обеспечен широкой ассортиментной линейкой рыбной продукции.