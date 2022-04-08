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Дочь Мадонны снялась в рекламе белья Calvin Klein с небритыми подмышками

Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в рекламной кампании Calvin Klein с небритыми подмышками
Лурдес Леон

Лурдес Леон. Фото: Calvin Klein

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, модель Лурдес Леон, снялась в рекламной кампании Calvin Klein с небритым телом. На соответствующее фото в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание Daily Mail.

На одном из размещенных снимков дочь певицы предстала в объемном свитшоте с круглым вырезом и коротких шортах из эластичной ткани. На другом снимке девушка позировала в нижнем белье указанной марки, окаймленном резинкой с названием бренда. При этом она завела руки за голову, продемонстрировав небритые подмышки.

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На аккаунт модели подписано 289 тысяч человек. Ее снимки менее чем за сутки набрали 29 тысяч лайков. Знаменитость предварительно закрыла комментарии под публикациями, поэтому подписчики не выразили мнение по поводу ее внешнего вида.

В марте Лурдес Леон посетила афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде и подверглась критике в сети. 25-летняя модель появилась на вечеринке Vanity Fair в блестящем облегающем платье с пайетками, которое оформлено глубоким V-образным декольте и высоким разрезом, оголяющим ее ногу. В качестве обуви знаменитость выбрала босоножки в тон серебристого наряда. Она также надела серьги-дорожки и нанесла на лицо яркий макияж.

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Алина Гостева
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