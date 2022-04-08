Диетолог назвала способ избежать отравления едой из фудтрака

Диетолог Дианова посоветовала покупать в фудтраках только самые простые блюда

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik назвала способ безопасно покупать блюда в передвижных торговых точках — фудтраках — и перечислила три основные причины отравлений пищей оттуда. По ее словам, не в каждом автомобильном прицепе или фургоне можно покупать безопасную для здоровья еду.

Дианова заявила, что главная причина, приводящая к кишечным инфекциям, — это проблемы с соблюдением сотрудниками санитарно-эпидемиологического режима. «То есть там могут работать повара с грязными руками. Или больные люди, например, с гнойничковыми заболеваниями рук. Такие люди не имеют права готовить», — уверена она. Вторая проблема — качество продуктов, третья, продолжает врач, — нарушение условий хранения продуктов.

Чтобы избежать отравления, диетолог предлагает выбирать в фудтраках только самые простые блюда, которые прошли минимальное количество этапов кулинарной обработки. «То есть условный хот-дог будет лучшим вариантом, потому что в нем только сосиска из упаковки и хлеб. Или, например, фудтрак с венскими вафлями можно назвать безопасным, потому что там только жарят тесто и кладут топпинг с посыпкой», — разъяснила Нурия Дианова.

При желании приобрести в фудтраке сложное блюдо, добавляет специалист, стоит сначала понаблюдать за поведением поваров и реакцией других покупателей на готовые продукты. Если ничего не вызовет ваших подозрений, можно делать покупку, заключила диетолог.

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