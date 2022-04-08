Заблокированных в кузбасской шахте горняков вывели на поверхность

Заблокированных на шахте «Талдинская-Западная-1» горняков вывели на поверхность

Горняков, которые оказались заблокированы на шахте «Талдинская-Западная-1» в результате обрушения породы, удалось вывести на поверхность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «СУЭК-Кузбасс».

Уточняется, что горноспасатели успешно разобрали завал на одном участке шахты, после чего освободили двух заблокированных в выработке горняков.

«Самочувствие у них нормальное, травм нет. В ходе спасательных действий все службы отработали оперативно, согласно протоколу ликвидации аварии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Об обрушении породы на шахте стало известно утром 8 апреля. По данным РИА Новости, в момент ЧП в шахте находились 190 горняков.