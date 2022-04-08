Германия приготовилась запастись российским газом

Министр экономики ФРГ Хабек сообщил о готовности заполнить хранилища российским газом

Германия будет продолжать пополнять запасы в подземных газовых хранилищах (ПГХ) за счет российского топлива, сообщил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Его заявления, сделанные во время выступления в Бундестаге, приводит ТАСС.

В настоящее время ПГХ Германии заполнены на 26 процентов, и страна готова заполнить их полностью за 150-200 дней. Сделать это можно только с использованием газа из России, признал Хабек.

«Мы могли бы обойтись без российского газа весной, летом и осенью, но зимой хранилища были бы пусты, а нам нужны мощности для того, чтобы точно преодолеть зиму», — указал министр.

8 апреля Евросоюз принял решение о запрете импорта первого вида энергоресурсов из России — угля. Эмбарго вступит в силу с августа 2022 года.